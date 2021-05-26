11 عاماً ترجح كفة التعاون على الفيصلي

يقف التاريخ إلى جانب التعاون في مواجهاته أمام الفيصلي منذ اجتماعهما في دوري المحترفين السعودي موسم 2010-2011، وقبل خوضهما أول نهائي يجمعهما على كأس الملك يوم الخميس.

والتقى الفريقان في 23 مباراة منذ موسم 2010-2011، إذ فاز التعاون في 10 مباريات مقابل 6 انتصارات للفيصلي وتعادلا في 7 مناسبات.

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وخلال 23 مباراة، التقى الفريقان في مواجهة إقصائية وحيدة كانت في الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد بعام 2013، وحينها انتصر التعاون بنتيجة 3-2، في حين كانت بقية المباريات لحساب الدوري.

ويملك التعاون أكبر نتيجة سجّلت في لقاء الفريقين، إذ اكتسح الفيصلي بنتيجة 4-1 مرتين في عامي 2011 و2018 في مواجهتهما ضمن منافسات الدوري السعودي المحترفين.

ولم ينته تفوق التعاون عند هذا الحد بل لديه أفضل سلسلة انتصارات في لقاءاتهما وذلك عندما حقق 5 انتصارات متتالية منذ أكتوبر 2017 وحتى أكتوبر 2019.

في حين لم ينجح الفيصلي بتسجيل انتصارين متتاليين في تاريخ مواجهاتهما منذ عودتهما لدوري المحترفين السعودي موسم 2010-2011.

ويتصدر الكاميروني بول إيفولو مهاجم التعاون السابق هدافي مواجهات الفريقين بتسجيله 5 أهداف، يليه زميله محمد الراشد بتسجيله 4 أهداف في شباك الفيصلي.