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مهاجم الفيصلي يكرر إنجاز نهائي مونديال 1966

المهاجم بعد تسجيل الثلاثية المثالية

مهاجم الفيصلي يكرر إنجاز نهائي مونديال 1966

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دبي - أحمد المصعبي

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استطاع جوليو تفاريس مهاجم الفيصلي دخول قائمة اللاعبين المسجلين "ثلاثية" مثالية في نهائي كرة قدم بعدما توج ناديه ببطولة كأس الملك على حساب التعاون.

ويعرف "الهاتريك المثالي" في كرة القدم هو الذي يسجله اللاعب مستخدماً قدمه اليمنى وقدمه اليسرى ورأسه، وهي حالة شهدتها الملاعب العالمية منذ القدم.

وجاءت ثلاثية تفاريس والتي تعد الأولى منذ عام 1967 في نهائي كأس الملك، عند الدقيقة 40 عن طريق ركلة جزاء، فيما أكمل عرضية زميليه علي مجرشي وخالد كعبي إلى هدف بالقدم اليسرى في الدقيقة 60 ورأسية في الزاوية نفسها في الدقيقة 90.

وكان الإنجليزي جوف هيرست اللاعب الوحيد الذي سجل "هاتريك" في نهائي كأس العالم بالإضافة إلى أنه كان مثالياً، عندما حقق مونديال إنجلترا الوحيد في تاريخها بعام 1966، أمام ألمانيا الغربية في القاء الذي انتهي 4 - 2، وسجل هيرست أهدافه في الدقيقة 19، و101، و120.

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