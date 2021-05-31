اتحاد جدة يؤكد تفوقه على النصر بفوز صعب

واصل اتحاد جدة مستوياته المميزة أمام مضيفه النصر بعد فوزه عليه 2-1، في المواجهة التي احتضنها مرسول بارك بالعاصمة الرياض يوم الأحد، في حين حقق الاتفاق فوزاً ثميناً أمام مضيفه أهلي جدة بنتيجة 2-1، في المرحلة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ملعب مرسول بارك واصل اتحاد جدة مستوياته المميزة أمام مضيفه النصر بعد فوزه عليه 2-1 في مباراة مثيرة.

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وواصل الاتحاد تألقه أمام النصر حيث لم يخسر أمامه في آخر 5 مباريات لهما في الدوري وكأس الملك حيث انتصر في مواجهتين وتعادلا في 3 مواجهات.

وقدّم الاتحاد أداءً مميزاً حيث نجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 19 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الصربي بيرجوفيتش ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول النصر العودة سريعاً وتمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 27 عن طريق ركلة جزاء.

وكثّف النصر هجومه وأهدر لاعبه المغربي نور الدين أمرابط فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد اضاعته لركلة جزاء عند الدقيقة 33 والتي تصدى لها البرازيلي غروهي حارس الاتحاد.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد هجومه ونجح مدافعه عمر هوساوي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 79 بعدمت حول عرضية زميله البرازيلي برونو هنريكي برأسه في شباك الحارس الاسترالي براند جونز.

وعند الدقيقة 90+3 أهدر مهاجم الاتحاد فهد المولد فرصة تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد اضاعته لركلة جزاء والتي تصدى لها الحارس براد جونز.

وشهدت المباراة طرد لاعب الاتحاد عبدالرحمن العبود عند الدقيقة 90+4 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 56 نقطة ليبقى في المركز الثالث ويتأهل للمحلق الآسيوي، وبقي النصر على رصيده السابق 46 نقطة ليتراجع للمركز السادس.

وعلى رديف ملعب الجوهرة المشعة حقق الاتفاق فوزاً ثميناً أمام مضيفه أهلي جدة بنتيجة 2-1 ليتقدم للمركز الخامس.

وسجل هدفي الاتفاق لاعبيه محمد الكويكبي عند الدقيقة 5 وعلي هزازي عند الدقيقة 65، في حين سجل هدف الاهلي الوحيد لاعبه محمد المجحد عند الدقيقة 8.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق الى 47 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وبفارق المواجهات المباشرة أمام التعاون الرابع، وبقي الاهلي على رصيده السابق 39 ليتراجع للمركز الثامن.

