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البرازيلي شاموسكا مدرباً للشباب

تشاموسكا
شاموسكا درب الفيصلي والهلال في السعودية

البرازيلي شاموسكا مدرباً للشباب

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العربية.نت

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أعلنت إدارة الشباب يوم الاثنين توقيع عقد مع المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لمدة موسمين، كما وقعت عقداً احترافياً مع الثنائي مهند عسيري وحسين شيعان.

وقاد شاموسكا فريقه السابق الفيصلي إلى تحقيق أول إنجاز في تاريخه وذلك عندما تغلب على التعاون 3-2 في المباراة النهائية لكأس الملك 2021 الأسبوع الماضي.

وحضر شاموسكا إلى السعودية مدرباً للفيصلي أواخر 2018، وفي أبريل 2019 تولى تدريب الهلال لفترة قصيرة قبل أن يعود إلى الفيصلي مجدداً.

ووقعت إدارة خالد البلطان مع المهاجم مهند عسيري لاعب أهلي جدة لمدة موسم واحد، لتكون تجربته الثانية مع النادي العاصمي الذي مثله بين عامي 2012 وحتى 2014، أما الحارس حسين شيعان الذي تكون في فئات الشباب السنية فقد لعب لمصلحة النادي حتى رحيله في 2014.

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