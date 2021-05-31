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النصر يعلن نهاية علاقته بالأسترالي جونز والبرازيلي مايكون

النصر جونز مايكون مادو
مشوار جونز ومايكون مع النصر بدأ في موسم 2018-2019

النصر يعلن نهاية علاقته بالأسترالي جونز والبرازيلي مايكون

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العربية.نت

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أعلن نادي النصر السعودي يوم الاثنين نهاية علاقته مع 5 من لاعبيه يتقدمهم الحارس الأسترالي براد جونز والبرازيلي مايكون بيريرا.

ونشر حساب النادي العاصمي على "تويتر" صورة لخمسة لاعبين وهم يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري ورائد الغامدي بالإضافة إلى جونز ومايكون.

وبدأ جونز مشواره مع النصر مطلع موسم 2018-2019، وتبعه مايكون في فترة الانتقالات الشتوية ذات الموسم، واحتفل الثنائي بحصول الفريق على بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأسي السوبر العام الماضي والحالي.

وانتقل الشهري إلى النصر في صيف 2013 قادماً من الاتفاق وساهم بحصول النصر على بطولتي الدوري وكأس ولي العهد في الموسم الأول، وأتبعه ببطولة الدوري، قبل تحقيق بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأسي السوبر أعوام 2019، 2020 و2021.

وحضر الغامدي إلى النصر قادماً من الرائد بنظام الإعارة مطلع الموسم الجاري، فيما انتقل الدوسري إلى النصر من الفيصلي في يناير 2020.

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