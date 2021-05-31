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لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه

أحمد حجازي اتحاد جدة الشباب
اللجنة فرضت العقوبة على النادي الغربي نظير امتناعه عن تنفيذ قرارات ملزمة

لجنة الانضباط تمهل اتحاد جدة 30 يوماً قبل خصم نقاطه

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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منحت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الاثنين، نادي اتحاد جدة مهلة 30 يوماً قبل خصم 6 نقاط من رصيده على خلفية قضايا مالية وغرمته 410 آلاف ريال سعودي، فيما فرضت على النصر غرامة مالية قدرها 160 ألف ريال سعودي نظير امتناعه عن تسديد مستحقات لاعبه السابق عبدالله آل سالم.

وقالت اللجنة في قرار صادر عبر موقع الاتحاد السعودي لكرة القدم: خصم 6 نقاط من رصيد اتحاد جدة نظير عدم تسديد مستحقات اللاعب فيصل الخراع ووكيل الأعمال جون فيولا، مشيرة إلى أن العقوبة ستسقط في حال تم التنفيذ خلال 30 يوماً.

وتم تغريم الاتحاد 150200 ريال سعودي نظير امتناعه عن تنفيذ قرارات لمصلحة نادي الفيصلي، و220 ألفاً نظراً لامتناعه عن تنفيذ قرارات لمصلحة نادي القادسية، و60.100 ألف نظراً لامتناعه عن تنفيذ قرار صادر لمصلحة نادي الاتفاق.

وغرمت اللجنة نادي النصر 160 ألف ريال نظراً لامتناعه عن تنفيذ قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي لمصلحة لاعبه عبدالله آل سالم، وهددته بتنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة الرابعة من المادة 85.

وأشارت اللجنة إلى أنها ستنفذ العقوبات الواقعة في الفقرة الرابعة من المادة 85 من لائحة الانضباط، وهي خصم النقاط، المنع من التسجيل، والهبوط إلى الدرجة الأندية.

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