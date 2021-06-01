اتحاد جدة يمدد عقد كاريلي موسماً إضافياً

مددت إدارة اتحاد جدة عقد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي موسماً إضافياً ليرتبط الطرفان ببعضهما حتى نهاية موسم 2021-2022.

واستطاع كاريلي إعادة اتحاد جدة إلى المشاركات الآسيوية بعدما قاده لاحتلال المركز الثالث في النسخة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ معه نهائي الأندية العربية الذي سيقام في وقت لاحق من العام الجاري.

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وحضر كاريلي، مدرب كورنثيانز البرازيلي والوحدة السعودي السابق، إلى اتحاد جدة في فبراير من العام الماضي بديلاً عن الهولندي هينك تين كات، وقاده في 42 مباراة دورية، فاز في 19 وتعادل 14 مباراة مقابل 9 هزائم.