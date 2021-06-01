.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتحاد جدة يمدد عقد كاريلي موسماً إضافياً

كاريلي
كاريلي تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020

اتحاد جدة يمدد عقد كاريلي موسماً إضافياً

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

مددت إدارة اتحاد جدة عقد المدرب البرازيلي فابيو كاريلي موسماً إضافياً ليرتبط الطرفان ببعضهما حتى نهاية موسم 2021-2022.

واستطاع كاريلي إعادة اتحاد جدة إلى المشاركات الآسيوية بعدما قاده لاحتلال المركز الثالث في النسخة الأخيرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وبلغ معه نهائي الأندية العربية الذي سيقام في وقت لاحق من العام الجاري.

وحضر كاريلي، مدرب كورنثيانز البرازيلي والوحدة السعودي السابق، إلى اتحاد جدة في فبراير من العام الماضي بديلاً عن الهولندي هينك تين كات، وقاده في 42 مباراة دورية، فاز في 19 وتعادل 14 مباراة مقابل 9 هزائم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه زوجة الطبيب البرازيلي المعتقل لتحرشه بمصرية تدافع عنه
قبل أن تذهب
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
ختام مناورات حماة النيل بسيناريو متكامل لمعركة افتراضية
اكتشف المزيد