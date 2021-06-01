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صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

الطائي
الطائي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب 13 عاماً

صعود الطائي إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

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العربية.نت

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أكمل الطائي عقد الفرق الصاعدة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الاثنين وذلك بعدما تغلب على عرعر 2-0 يوم الاثنين ليعود إلى دوري الأضواء بعد غياب دام 13 عاماً.

وتمسك الطائي بالمركز الثالث بعدما جمع 77 نقطة، متفوقاً على جاره الجبلين الذي كسب الساحل بنتيجة 2-0 وضعته في المركز الرابع.

وشارك الطائي في الدوري السعودي الممتاز موسم 2007-2008 وهبط ذلك الموسم إلى الدرجة الأولى، ولم يستطع العودة حتى مايو 2021.

وتأكد يوم الثلاثاء هبوط أندية القادسية، الوحدة والعين إلى دوري الدرجة الأولى، بينما عاد الحزم والفيحاء سريعاً إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد هبوطهما الموسم الماضي

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