كاريلي.. أنقذ الاتحاد من الهبوط وأعاده إلى آسيا

أعلن اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي لعام إضافي، ليستمر مع الفريق الأول إلى نهاية موسم 2021-2022، وذلك بعد أيام من ضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا.



وجاء تمديد عقد صاحب الـ "47 عاما" بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الأصفر، عقب تولي زمام الأمور في 17 فبراير 2020، إذ كان يتواجد الاتحاد في مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي، ومهددا بالهبوط.





وفي موسم 2019-2020، وقبل أن يستعين الاتحاد بكاريلي، كان الفريق قد تخلص من مدربين، هما التشيلي خوسيه لويس سييرا والهولندي تين كات، لعدم تمكنهما من إيجاد الحلول وإخراج الفريق من مراكز المؤخرة.



وكانت بداية المدرب السابق لكورينثيانز البرازيلي والوحدة السعودي، مع الاتحاد في الجولة الـ 19 بالدوري في الموسم قبل الماضي، حينها كان الفريق يترنح في المركز الـ 13، بـ 9 هزائم و4 تعادلات و 5 انتصارات فقط، واستقبلت شباكه 28 هدفاً وسجل 23، وكانت مباراة كاريلي الأولى أمام الهلال وخسر الاتحاد بهدف دون مقابل، وشهدت المباريات الـ 11 التالية في الدوري نتائج غير مرضية للفريق، خسر اتحاد جدة برفقته 3 مواجهات وتعادل 4 مرات ولم ينتصر إلا في 3 لقاءات، وتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط في الجولة الأخيرة عقب الفوز على العدالة بهدفين دون مقابل، ووضعه في المركز الـعاشر بسلم الترتيب، ورفع من عدد الأهداف المسجلة إلى 42، مقابل 41 هدفا في مرمى فريقه.

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الموسم التالي لكاريلي كان على غير التوقعات والمعتاد بالنسبة للفريق مقارنة بالسنوات الأخيرة، إذ تحول من ناد ينافس على البقاء إلى فريق يزاحم أندية الصدارة.



وحل الاتحاد في المركز الثالث "56 نقطة" بموسم 2020-2021، خلف الهلال البطل "61 نقطة" والشباب الوصيف بـ"57 نقطة"، وخلال 30 مباراة حقق الفريق الغربي الفوز في 15 مواجهة، وتعادل 11 مرة، مقابل 4 هزائم فقط، جاءت أمام الاتفاق "مباراتين" وأبها والفيصلي، علما بأنه لم يخسر أي لقاء أمام الأندية الأربعة الكبيرة.



وتمكن المدرب الذي حقق 7 ألقاب مع كورينثيانز، أبرزها مونديال الأندية في 2011-2012، من زيادة معدل أهداف الاتحاد في الدوري، حيث سجل الفريق 45 هدفا، وقلت الأهداف المستقبلة إلى 29 هدفا فقط مقارنة بـ 41 بالموسم الذي قبله.





وعلى مستوى مسابقة كأس الملك، وصل الفريق إلى ربع النهائي، وخرج أمام الفتح بهدفين لهدف وذلك في الأشواط الإضافية.



ويعد السعودي عبدالإله المالكي أكثر اللاعبين ظهورا مع المدرب بـ 42 لقاء، يأتي خلفه رومارينيو "40 مباراة"، وحارس المرمى غروهي "39 مباراة"، ثم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "38 مواجهة"، وخامسا عبدالرحمن العبود بـ 35 لقاء.