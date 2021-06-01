.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كاريلي.. أنقذ الاتحاد من الهبوط وأعاده إلى آسيا

فابيو كاريلي

كاريلي.. أنقذ الاتحاد من الهبوط وأعاده إلى آسيا

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

أعلن اتحاد جدة، يوم الثلاثاء، عن تجديد عقد مدربه البرازيلي فابيو كاريلي لعام إضافي، ليستمر مع الفريق الأول إلى نهاية موسم 2021-2022، وذلك بعد أيام من ضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا.

وجاء تمديد عقد صاحب الـ "47 عاما" بعد النجاحات التي حققها مع الفريق الأصفر، عقب تولي زمام الأمور في 17 فبراير 2020، إذ كان يتواجد الاتحاد في مؤخرة جدول ترتيب الدوري السعودي، ومهددا بالهبوط.



وفي موسم 2019-2020، وقبل أن يستعين الاتحاد بكاريلي، كان الفريق قد تخلص من مدربين، هما التشيلي خوسيه لويس سييرا والهولندي تين كات، لعدم تمكنهما من إيجاد الحلول وإخراج الفريق من مراكز المؤخرة.

وكانت بداية المدرب السابق لكورينثيانز البرازيلي والوحدة السعودي، مع الاتحاد في الجولة الـ 19 بالدوري في الموسم قبل الماضي، حينها كان الفريق يترنح في المركز الـ 13، بـ 9 هزائم و4 تعادلات و 5 انتصارات فقط، واستقبلت شباكه 28 هدفاً وسجل 23، وكانت مباراة كاريلي الأولى أمام الهلال وخسر الاتحاد بهدف دون مقابل، وشهدت المباريات الـ 11 التالية في الدوري نتائج غير مرضية للفريق، خسر اتحاد جدة برفقته 3 مواجهات وتعادل 4 مرات ولم ينتصر إلا في 3 لقاءات، وتمكن من إنقاذ الفريق من الهبوط في الجولة الأخيرة عقب الفوز على العدالة بهدفين دون مقابل، ووضعه في المركز الـعاشر بسلم الترتيب، ورفع من عدد الأهداف المسجلة إلى 42، مقابل 41 هدفا في مرمى فريقه.



الموسم التالي لكاريلي كان على غير التوقعات والمعتاد بالنسبة للفريق مقارنة بالسنوات الأخيرة، إذ تحول من ناد ينافس على البقاء إلى فريق يزاحم أندية الصدارة.

وحل الاتحاد في المركز الثالث "56 نقطة" بموسم 2020-2021، خلف الهلال البطل "61 نقطة" والشباب الوصيف بـ"57 نقطة"، وخلال 30 مباراة حقق الفريق الغربي الفوز في 15 مواجهة، وتعادل 11 مرة، مقابل 4 هزائم فقط، جاءت أمام الاتفاق "مباراتين" وأبها والفيصلي، علما بأنه لم يخسر أي لقاء أمام الأندية الأربعة الكبيرة.

وتمكن المدرب الذي حقق 7 ألقاب مع كورينثيانز، أبرزها مونديال الأندية في 2011-2012، من زيادة معدل أهداف الاتحاد في الدوري، حيث سجل الفريق 45 هدفا، وقلت الأهداف المستقبلة إلى 29 هدفا فقط مقارنة بـ 41 بالموسم الذي قبله.



وعلى مستوى مسابقة كأس الملك، وصل الفريق إلى ربع النهائي، وخرج أمام الفتح بهدفين لهدف وذلك في الأشواط الإضافية.

ويعد السعودي عبدالإله المالكي أكثر اللاعبين ظهورا مع المدرب بـ 42 لقاء، يأتي خلفه رومارينيو "40 مباراة"، وحارس المرمى غروهي "39 مباراة"، ثم الظهير الأيمن سعود عبدالحميد "38 مواجهة"، وخامسا عبدالرحمن العبود بـ 35 لقاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر السائح البرازيلي المتحرش بمصرية يعترف: كنت بهزّر
الأكثر قراءة
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز تحتاج إلى الأكسجين بجرعات كبيرة.. تفاصيل حالة دلال عبد العزيز
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة قصة قوات خاصة رافقت مدير مخابرات مصر خلال زيارته إلى غزة
قبل أن تذهب
شاهد قصة فضيحة جيف بيزوس من البداية للنهاية
شاهد قصة فضيحة جيف بيزوس من البداية للنهاية
اكتشف المزيد