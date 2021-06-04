المنتخب السعودي يواجه اليمن لتعزيز الصدارة

يعود المنتخب السعودي للظهور مجدداً حينما يستضيف المنتخب اليمني على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، يوم السبت.

وقرر الاتحاد الآسيوي استئناف مواجهات المجموعة الرابعة في التصفيات المزدوجة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 3 إلى 15 يونيو الجاري، والتي تضم المنتخب السعودي ومنتخب أوزبكستان والمنتخب اليمني ومنتخب سنغافورة والمنتخب الفلسطيني.

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واستأنفت مواجهات المجموعة، الخميس، على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، بمواجهة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السنغافوري والتي انتهت بفوز الأول برباعية نظيفة ليعزز حظوظه في التأهل.

ويبحث المنتخب السعودي عن انتصار يقربه كثيراً من التأهل للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، في حين أنه يحتاج الى نقطة وحيدة ليضمن تأهله لنهائيات كأس آسيا 2023 بمقعد مباشر.

وبدأ الأخضر تحضيراته لاستئناف التصفيات بعد ختام الموسم الكروي السعودي يوم الثلاثاء الماضي في الرياض، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

وقرر رينارد استبعاد المدافع عبدالاله العمري وزميله محمد البريك عن المباراة بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة.

ويبحث المنتخب السعودي عن فوزه الرابع في التصفيات والذي سيؤهله رسمياً لنهائيات كأس آسيا وسيقربه كثيراً من التأهل للتصفيات النهائية لمونديال 2022.

وكانت آخر مواجهة للمنتخب السعودي في التصفيات أمام نظيره الفلسطيني يوم 30 مارس الماضي وانتهت بفوزه بخماسية نظيفة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

في حين ستكون مهمة المنتخب اليمني صعبة للغاية كونه سيواجه متصدر المجموعة حيث يبحث عن انتصار تاريخي سيبقي حظوظه في التأهل على الأقل لملحق التأهل لنهائيات كأس آسيا.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني، ويحتل المنتخب الفلسطيني المركز الثالث برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن سنغافورة، في حين يتذيل المنتخب اليمني ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.