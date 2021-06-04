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4 لاعبين ينتظرون مشاركتهم الأولى مع المنتخب السعودي

من تدريبات المنتخب السعودي

4 لاعبين ينتظرون مشاركتهم الأولى مع المنتخب السعودي

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الرياض - فيصل الحربي

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ينتظر 4 لاعبين مشاركتهم الأولى مع المنتخب السعودي حيث انضموا لكتيبة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد لأول مرة، للمشاركة في التصفيات الآسيوية المزدوجة التي تستكمل في الرياض بنظام التجمع من 3 مايو حتى 15 مايو الجاري.

وقرر رينارد ضم الثنائي مهند الشنقيطي وعلي الحسن لأول مرة لمعسكر الأخضر الذي سيخوض مواجهات التصفيات المزدوجة المتبقية.

في حين تضم قائمة رينارد 4 لاعبين لم يخوضوا أي مباراة للمنتخب يتقدمهم الحارسان عبدالله العويشير وزيد البواردي بالإضافة إلى الثنائي مهند الشنقيطي وعلي الحسن المنضمين لأول مرة.

وعلى الرغم من أن الحارس العويشير انضم لمعسكر الأخضر في أكثر من مرة ابتداءً من كأس الخليج عام 2013 التي أقيمت بالبحرين وتصفيات كأس آسيا 2015 والتصفيات الآسيوية المزدوجة عام 2018 و2022 إلا أنه لم يشارك في أي مباراة.

وسبق لزميله الحارس زيد البواردي أن انضم لمعسكر الأخضر الأخير في مارس الماضي استعداداً لمواجهة الكويت ودياً ومواجهة منتخب فلسطين في التصفيات إلا أنه لم يشارك.

ويخوض المنتخب السعودي 3 مواجهات حاسمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام اليمن وسنغافورة وأوزبكستان حيث يسعى للتأهل كمتصدر للمجموعة.

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