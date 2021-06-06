المنتخب السعودي يعزز صدارته بثلاثية في شباك اليمن

عزز المنتخب السعودي صدارته بعد فوزه أمام المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة يوم السبت، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي الذي فرض سيطرته الكاملة وخاصة في الشوط الأول والذي نجح من خلاله بحسم اللقاء، إذ وضحت رغبة المنتخب السعودي في إنهاء الأمور منذ الشوط الأول حيث انتظر 4 دقائق فقط حتى تمكن لاعبه سالم الدوسري بافتتاح التسجيل بعدما استغل هفوة مدافع المنتخب اليمني علاء الدين نعمان ليخطف الكرة ويضعها في الشباك.

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وواصل المنتخب السعودي هجومه ونجح المهاجم فهد المولد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله صالح الشهري ليواجه المرمى ويضع الكرة بمهارة في الشباك اليمنية.

ولم يتوقف هجوم أصحاب الأرض وتمكن فهد المولد من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 32 بعد متابعته لرأسية زميله عبدالإله المالكي العائدة من الحارس اليمني محمد عياش ليكمل الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني عمد المنتخب السعودي إلى تهدئة رتم المباراة والاعتماد على التمريرات القصيرة للخروج بفوزٍ بأقل مجهود وهو ما حدث لينتهي اللقاء بفوزه بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 14 نقطة ليتصدر الترتيب بفارق 5 نقاط مؤقتاً عن وصيفه منتخب أوزبكستان، في حين بقي المنتخب اليمني على رصيده السابق 5 نقاط ليتذيل الترتيب بفارق نقطتين عن منتخبي فلسطين وسنغافورة.

‫وتبقى للمنتخب السعودي مواجهتان حيث سيلعب مباراته المقبلة أمام منتخب سنغافورة يوم الجمعة المقبل، وسيختتم مواجهاته بلقاء منتخب أوزبكستان يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.