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رسمياً.. النصر يحسم صفقة الكاميروني فينسنت أبوبكر

المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر

رسمياً.. النصر يحسم صفقة الكاميروني فينسنت أبوبكر

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العربية. نت

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم الثلاثاء، تعاقده رسميا مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، لمدة ثلاث سنوات.

وقال النصر في بيان صحافي: وقعت إدارة النادي مع النجم الكاميروني فينسنت أبوبكر، وذلك في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد إلى 3 سنوات.

صورة نشرها حساب نادي النصر على تويتر
صورة نشرها حساب نادي النصر على تويتر

وبدأ صاحب الـ "29 عاما" مسيرته في الكاميرون، قبل أن ينتقل إلى فالينسيان الفرنسي، ولعب أيضا مع لوريان في فرنسا، وبعدها توجه إلى بورتو البرتغالي، وخاض عدة فترات ما بين الفريق البرتغالي وبشكتاش التركي الذي انتهى تعاقده معه في الصيف الجاري.

ويملك أبوبكر 63 مباراة دولية مع منتخب بلاده، وأحرز في مسيرته 20 هدفا بقميص الكاميرون.

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