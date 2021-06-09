الأولمبي السعودي يتعادل مع المكسيك ودياً

تعادل المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم مع نظيره المكسيكي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما، مساء يوم الثلاثاء، في ماربيا الإسبانية، ضمن تحضيرات الأخضر للألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في طوكيو يوليو المقبل.

وأحرز المنتخب السعودي هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا للضائع عن طريق أيمن يحيى عبر ركلة جزاء، بعدما تقدمت المكسيك في الدقيقة 68.

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ومن المقرر أن يخوض الأخضر تجربة ودية أخرى ضد الأرجنتين، في معسكره التحضيري الذي يستمر حتى 15 يونيو الجاري.

يذكر أن منتخب السعودية يتواجد في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وإلى جانبه منتخبات البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

