المنتخب السعودي يبحث عن التأهل عبر شباك سنغافورة

يتطلع المنتخب السعودي لإعلان تأهله رسمياً للتصفيات النهائية حينما يستضيف منتخب سنغافورة على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، في المرحلة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، يوم الجمعة.

ونجح المنتخب السعودي بحجز مقعده رسمياً في نهائيات كأس آسيا 2023 والتي ستقام في الصين.

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ويحتاج المنتخب السعودي إلى انتصار وحيد في آخر مباراتين له ليتأهل رسمياً للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

وعزز الأخضر صدارته للمجموعة الرابعة عقب فوزه أمام منتخب اليمن بثلاثية نظيفة يوم السبت الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر المباراة بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء منتخب اليمن الماضي باستثناء اللاعب عبدالله عطيف بسبب تراكم البطاقات.

ويأمل الفرنسي رينارد في أن يواصل نجاحاته مع المنتخب السعودي بالتأهل كأول المجموعة حيث يواجه منافسة قوية من منتخب أوزبكستان الذي يقدم أداء مميزاً في التصفيات.

في المقابل يبحث منتخب سنغافورة عن إبقاء حظوظه قائمة في التأهل لنهائيات كأس آسيا والذي لن يتحقق سوى بالانتصار في حين أن الخسارة ستعني تضاؤل آماله في التأهل.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي يخوض منتخب أوزبكستان لقاءً مهماً حينما يواجه نظيره منتخب اليمن.

وقدّم منتخب أوزبكستان عرضاً مميزاً حيث يبحث عن تحقيق فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في اعتلاء الصدارة خاصة وأن مباراته الأخيرة ستكون أمام المنتخب السعودي.

وتأهل منتخب أوزبكستان رسمياً الى نهائيات كأس آسيا 2023، في حين اقترب كثيراً من التأهل إلى التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022.

ويحتاج منتخب أوزبكستان إلى انتصار وحيد في مباراتيه الأخيرتين ليضمن تأهله إلى التصفيات النهائية على الأقل كأفضل ثان في حال نجح المنتخب السعودي بالمحافظة على صدارته.

ويتصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان، في حين يحتل منتخب فلسطين المركز الثالث برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب سنغافورة، ويتذيل المنتخب اليمني ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.