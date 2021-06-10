لجنة الكفاءة المالية تعلن ديون أندية الدوري السعودي

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، يوم الخميس، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021، لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي وصلت إلى 627 مليون ريال سعودي.

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وبلغت ديون نادي الاتحاد 140 مليون ريال، مقابل 135 مليون ريال للنصر، فيما وصلت ديون الأهلي إلى 124 مليون ريال، والشباب 68 مليون ريال، وبالنسبة للهلال بطل الدوري بلغت ديونه 24 مليون ريال.

ولم تسجيل أي التزامات مالية على أندية الفيصلي والفتح وأبها، وشملت الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عددا من البنود الخاصة المتعلقة باللاعبين والأندية الرياضية والموظفين والمدربين ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية.

وأوضحت اللجنة أن النادي الذي يستوفي الالتزامات سيحصل على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس 2021.