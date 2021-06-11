المنتخب السعودي يهزم سنغافورة بالثلاثة ويتأهل للتصفيات النهائية

حجز المنتخب السعودي مقعده في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بعد فوزه الصعب أمام نظيره منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة السابعة صمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

وكان المنتخب السعودي قد حجز مقعده في نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بالصين بعد فوزه في المرحلة الماضية على المنتخب اليمني بثلاثية نظيفة.

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ونجح الأخضر في حجز مقعده بالتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بدون العودة لنتيجة مباراته أمام أوزبكستان.

وواجه المنتخب السعودي صعوبةً كبيرة في هز شباك المنتخب السنغافوري الذي قدّم لاعبوه أداءً دفاعياً مميزاً خلال 83 دقيقة.

وسنحت فرصة محققة للأخضر قبل نهاية الشوط الأول لمهاجمه عبدالله الحمدان الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب السعودي هجومه وانتظر حتى الدقيقة 83 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق سالم الدوسري الذي تابع تسديدة زميله صالح الشهري العائدة من القائم ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الأخضر هجومه وتمكن المهاجم فهد المولد من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 86 بعدما خطف الكرة من المدافع السنغافوري ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويضع الكرة في الشباك.

وكثّف المنتخب السعودي ضغطه وتمكن المهاجم صالح الشهري من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 90+6.

وبهذه النتيجة عزز الأخضر صدارته للمجموعة بعدما رفع رصيده الى 17 نقطة، بفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثاني والذي انتصر على منتخب اليمن بهدف نظيف سجله لاعبه ماشاريبوف عن طريق ركلة جزاء.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة يوم الثلاثاء المقبل حينما يواجه منتخب أوزبكستان في قمة حسم الصدارة.