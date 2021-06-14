المنتخب السعودي يبحث عن تأكيد صدارته أمام أوزبكستان

يبحث المنتخب السعودي عن المحافظة على صدارته حينما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض يوم الثلاثاء، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات ا‏لمجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويتطلع المنتخب السعودي الى مواصلة أدائه المميز في التصفيات حيث حقق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها على حساب أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.

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ويأمل الفرنسي هيرفي رينارد أن يحقق فريقه فوزاً يحافظ به على صدارة المجموعة، خاصة أن أوزبكستان يبحث عن ذات الهدف.

ولن يتمكن رينارد من الاستعانة بالثنائي سالم الدوسري وعبدالاله المالكي، بسبب غيابهما عن اللقاء بداعي تراكم البطاقات.

وكان المنتخب السعودي قريباً من الخروج بالتعادل في مباراة سنغافورة الماضية إلا أن اللاعبين انتفضوا ونجحوا بتسجيل 3 أهداف في آخر 5 دقائق ليواصل تحليقهم بالصدارة.

ويحتاج المنتخب السعودي إلى الفوز أو التعادل ليبقى متصدراً إذ يحتل المركز الأول برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن منتخب أوزبكستان.

وفي المقابل يطمح منتخب أوزبكستان لتفجير مفاجأة بتحقيق فوزٍ يؤهله كمتصدر للمجموعة التي تضم بجانبه أحد أقوى المنتخبات الآسيوية.

وقدّم منتخب أوزبكستان عرضاً مميزاً خلال التصفيات حيث نجح بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 ويأمل بتحقيق الفوز أو على الأقل التعادل ليتأهل كأحد أفضل 5 ثوانٍ.

ونجح المنتخب الأوزبكي بتحقيق العلامة الكاملة في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث انتصر على منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن ولم يلج شباكه أي هدف في المباريات الثلاث الأخيرة.