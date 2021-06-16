المنتخب السعودي يتصدر مجموعته بثلاثية أوزبكستان

حسم المنتخب السعودي تأهله كمتصدر للمجموعة عقب فوزه أمام منتخب أوزبكستان بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وواصل المنتخب السعودي عروضه القوية في التصفيات بتحقيقه فوزه السادس توالياً والذي كان على حساب منتخب أوزبكستان منافسه على الصدارة ليتأهل للدور الحاسم المؤهل لمونديال 2022.

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وشهدت المباراة أفضلية للمنتخب السعودي والذي نجح بحسم الأمور مبكراً إذ افتتح القائد سلمان الفرج التسجيل عند الدقيقة 25 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن غريب ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل أصحاب الأرض هجومهم وتمكن سلمان الفرج من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 33 بعدما أكمل تمريرة زميله فهد المولد بقدمه في شباك الضيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد مهاجم المنتخب السعودي فهد المولد أن يسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني تمكن علي الحسن من تعزيز تقدم المنتخب السعودي بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله صالح الشهري ليضع الكرة في الشباك.

وحاول منتخب أوزبكستان العودة في النصف ساعة الأخير إلا أن محاولاته كانت خجولة ولم تشكل خطراً كبيراً على مرمى الحارس محمد العويس لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة.