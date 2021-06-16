.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ضم الفرج والشهراني وسالم إلى معسكر المنتخب الأولمبي

المنتخب السعودي
الفرج والششهراني في صورة جماعية عقب فوز المنتخب السعودي الأول يوم الثلاثاء على أوزبكستان

ضم الفرج والشهراني وسالم إلى معسكر المنتخب الأولمبي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ضم سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي ثلاثي الهلال ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري إلى المعسكر الإعدادي الذي سيقام في الرياض أواخر الشهر الجاري، استعداداً للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تقام الشهر المقبل.

واختار الشهري الثلاثي فوق السن المحدد للانضمام إلى 21 لاعباً في فئة الأولمبي وهم أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي في حراسة المرمى، وحمد اليامي، خليفة الدوسري، عبدالإله العمري، خالد الدبيش، سعود عبدالحميد عبدالله حسون وعبدالباسط هندي.

وضم الشهري في خط الوسط كلاً من ناصر العمران، علي الحسن، مختار علي، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن الخليف، تركي العمار، خالد الغنام، أيمن يحيى وسالم الدوسري، فيما تم اختيار عبدالرحمن اليامي وعبدالله الحمدان.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أظافر مبقعة".. أحدث علامات الإصابة بفيروس كورونا
سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة سر يحيط بخبر منجبة التوائم الـ10.. وزوجها يفجر مفاجأة
الأكثر قراءة
"كوكاكولا" تخسر 4 مليارات دولار بسبب تصرف رونالدو
السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً السكري يقتل الرجل الذي ترك 38 أرملة و89 ابناً و33 حفيداً
لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب لفقدان الوزن تناول البيض.. وإليك أبرز الأسباب
شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي شاهد.. بايدن يخلط 3 مرات بين ليبيا وسوريا بمؤتمر صحافي
شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من شاهد لحظات غضب رونالدو.. وأول رد من "كوكا كولا"!
هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة هوية المتهم مفاجئة.. مصرية تروي واقعة تحرش بمطار القاهرة
قبل أن تذهب
الصين ترسل 28 طائرة عسكرية فوق تايوان
الصين ترسل 28 طائرة عسكرية فوق تايوان
اكتشف المزيد