4 مباريات ودية لاتحاد جدة بمعسكره الإعدادي في الإمارات

أعلن نادي الاتحاد السعودي، يوم الأربعاء، عن البرنامج التحضيري للفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الجديد 2021-2022، والذي سيتضمن خوض معسكر إعدادي في الإمارات.

وأوضح النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بداية تحضيرات الموسم المقبل ستنطلق في 7 يوليو، على أن يتم في اليوم الثاني إجراء الفحوص الطبية للاعبين، وفي الـ 18 من ذات الشهر سيخوض الفريق تجربة ودية في جدة.

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وسيبدأ المعسكر الخارجي لاتحاد جدة في 21 يوليو وذلك في الإمارات، يتخلله خوض 4 مباريات ودية ضد أندية إماراتية، بداية من مواجهة الشارقة في 24 من ذات الشهر، وفي 27 أمام الجزيرة، على أن يشهد الأول من أغسطس مباراة شباب الأهلي، وبعدها بأربعة أيام يختتم الاتحاد تجاربه في المعسكر بملاقاة الوصل.