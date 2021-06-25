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الأولمبي السعودي يبدأ معسكر الرياض تحضيراً لطوكيو

الفرج والشهراني في تدريبات الأولمبي

الأولمبي السعودي يبدأ معسكر الرياض تحضيراً لطوكيو

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العربية.نت

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زار الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء يوم الخميس الحصة التدريبية للمنتخب السعودي تحت 23 عاماً في افتتاح معسكره الإعدادي بالرياض والمقام في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وأدى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء يوم الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد طبقّوا خلالها تمارين وقائية، أعقبه مران ترفيهي، لتختتم الحصة التدريبية بمران جاء على 3 أجزاء بواقع 10 دقائق لكل جزء بهدف التحمّل.

ويواصل المنتخب يوم الجمعة تدريباته تمام السابعة مساءً على ملعب الأمير فيصل بن فهد في حصة تدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام.

يُذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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