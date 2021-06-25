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البرازيلي دانكلير يعزز صفوف أهلي جدة

دانكلير في مباراة سابقة ضد برشلونة

البرازيلي دانكلير يعزز صفوف أهلي جدة

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العربية. نت

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أعلن أهلي جدة، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي السعودي في بيان صحافي: أنهت إدارة النادي إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا (29 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وانتقل دانكلير إلى صفوف الأهلي قادما من سيريزو أوساكا الياباني، الذي تعاقد معه في 16 فبراير 2021 من فريق فيسيل كوبي الياباني أيضا.

وبدأ المدافع مسيرته في فيتوريا البرازيلي، وتنقل في عدة أندية بموطنه بعدها، إذ لعب مع بوتافوغو وجوانفيل، قبل أن ينتقل إلى إستوريل البرتغال، ثم لانس الفرنسي على سبيل الإعارة، وتعاقد معه فيتوريا سيتوبال البرتغالي، ثم توجه إلى الدوري الياباني.

وحقق دانكلير بيريرا في 2019 لقب كأس اليابان مع فيسيل كوبي، وأيضا السوبر الياباني في 2020.

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