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أهلي جدة يستعد للموسم الجديد من تونس

السومة معتز هوساوي أهلي جدة
فريق الأهلي في لقاء سابق

أهلي جدة يستعد للموسم الجديد من تونس

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العربية. نت

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أعلن نادي الأهلي السعودي، يوم الثلاثاء، عن برنامج تحضيراته للموسم الجديد 2021-2020، والذي سيتضمن خوض معسكر إعدادي في تونس.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الفريق في الأول من يوليو المقبل، حيث سيتم إجراء فحوصات للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، على أن يخوض النادي الحصة التدريبية الأولى في اليوم الثاني على أرضية الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأوضح النادي في بيانه، أن البعثة ستغادر إلى مدينة طبرقة التونسية في 11 يوليو، وذلك لخوض المعسكر التحضيري الذي يشهد 4 مباريات ودية، من ضمنها تجربة أمام النجم الساحلي، على أن تحدد بقية المواجهات لاحقا.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى جدة في نهاية يوليو المقبل.

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