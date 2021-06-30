أهلي جدة يتعاقد مع مهاجمه السابق

أعلن أهلي جدة يوم الأربعاء تعاقده مع لاعبه السابق محمد مجرشي قادماً من الفتح ابتداء من الموسم المقبل.

وسبق لمجرشي (30 عاماً) اللعب في صفوف أهلي جدة موسم 2013-2014 إبان فترة المدرب البرتغالي الشهير فيتور بيريرا، قبل أن تتم إعارته إلى صفوف نجران والتعاون، ومن ثم بيع عقده إلى الفيصلي موسم 2016-2017، ومن ثم رحل إلى أحد قبل أن يستقر به المطاف في نادي الفتح الموسم قبل الماضي.

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وخاض مجرشي 21 مباراة مع الفتح في بطولتي دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، سجل خلالها 5 أهداف.