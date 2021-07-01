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الأوزبكي فرهاد مديراً لدائرة الحكام بالاتحاد السعودي

فرهاد عبدالله

الأوزبكي فرهاد مديراً لدائرة الحكام بالاتحاد السعودي

متابع الغاء المتابعة

الرياض - د ب أ

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الخميس تعيين الأوزبكي فرهاد عبدالله مديرا لدائرة الحكام.

وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.

ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرا معتمدا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلا مميزا حيث شارك كمحاضر في كأس العالم بروسيا عام 2018 وبطولة العالم للأندية عام 2021 وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا و 2019 بالإمارات وبطولتي كأس العالم تحت 17 عاما في الهند 2017 والبرازيل 2019 وعمل مديرا لأكاديمية الاتحاد الآسيوي للعبة حتى يونيو الماضي .

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