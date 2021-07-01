النصر يعير الكوري كيم لتشونبوك

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر يوم الأربعاء إعارة لاعبه الكوري الجنوبي جين سو كيم إلى ناديه السابق تشونبوك.

وانتقل الظهير الأيسر من تشونبوك الكوري الجنوبي في أكتوبر 2020 إلا أنه لم يشارك كثيرا بسبب عدة إصابات كانت آخرها قطع في وتر أخيل تعرض له أمام الرائد في ديسمبر الماضي ليغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم.

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وكان النصر وقع مع لاعبين منذ انتهاء الموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الأول البرازيلي أندرسون تاليسكا قادما من صفوف غوانزو الصيني، فيما كانت الصفقة الثانية الكاميروني فنسنت أبوبكر بعد انتهاء عقده مع بشكتاش التركي.