للمرة الثالثة.. طريق السعودية إلى المونديال يصطدم بأستراليا واليابان

سيكون المنتخب السعودي أمام مباريات صعبة في طريقه نحو الوصول إلى كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعدما وضعته القرعة بجانب منتخبي اليابان واستراليا في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً منتخبات الصين وعمان وفيتنام.

وسبق للمنتخب السعودي أن تواجد بذات مجموعة منتخبي اليابان واستراليا مرتين في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

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وسيكون وجود اليابان مع "الأخضر" مصدر تفاؤل للسعوديين حيث أنه نجح بالتأهل للمونديال في المرتين التي وقع فيها بنفس مجموعة منتخب الساموراي.

وكانت المرة الأولى التي يقع فيها المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان هي في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال أميركا 1994 والتي كانت تقام بنظام التجمع بالعاصمة القطرية الدوحة وانتهت المباراة بالتعادل السلبي وحينها نجح "الأخضر" بالتأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وفي التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 كان تواجد المنتخب السعودي في نفس مجموعة اليابان الذي نجح بالفوز ذهاباً في طوكيو 2-1.

وفي مباراة الاياب كان منتخب اليابان مصدر سعادة للأخضر الذي نجح بحسم المباراة التي أقيمت بجدة بهدف نظيف سجله فهد المولد ليعود للمونديال بعد غياب استمر 12 عاماً.

ولن يكون منتخب اليابان العقبة الصعبة الوحيدة في طريق السعودية بل سيكون المنتخب الأسترالي أحد أضلاع المجموعة الحديدية.

وسبق للمنتخب السعودي أن وقع في مجموعة مع المنتخب الأسترالي مرتين في تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل وتصفيات التأهل لمونديال روسيا 2018.

ويملك "الأخضر" تاريخاً غير جيّد في مواجهة منتخب استراليا حيث خسر ذهاباً واياباً 3-1 و4-2 في تصفيات مونديال 2014.

وفي تصفيات مونديال روسيا 2018 انتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في جدة بنتيجة 2-2، وحسم منتخب أستراليا مواجهة الإياب بفوزه 3-2.