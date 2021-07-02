تاليسكا: النصر بوابة عودتي إلى منتخب البرازيل

أكد البرازيلي أندرسون تاليسكا أنه لم ينضم إلى النصر السعودي من أجل المال، مشيراً إلى أن انتقاله لناديه الجديد قد يفتح له أبواب العودة إلى منتخب بلاده مجدداً.

وتعاقد النصر مع الجناح البرازيلي في صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم، قادما من صفوف غوانزو إيفرغراند الصيني.

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وقال تاليسكا في مقابلة مع صحيفة “UOL” البرازيلية، يوم الجمعة: سوف أنضم إلى فريقي الجديد وأنا في حالة بدنية جيدة، حرصت على مواصلة التدريبات في البرازيل، وكان من الجيد أيضا الاستمتاع بالعطلة مع عائلتي، لكنني حافظت على لياقتي البدنية بنسبة 100%.

وأضاف: انتقالي إلى النصر لن يؤثر على فرصة انضمامي مرة أخرى للمنتخب الوطني، خاصة وأن كرة القدم في السعودية أقوى بكثير من الصين، لاسيما في ظل وجود سبعة أجانب، كما أن جميع المحترفين المتواجدين في الدوري السعودي دوليون.

وواصل: منذ أن غادرت البرازيل كنت مميزا في جميع الأندية وفزت بجوائز فردية، للأسف يعتقدون أن اللعب في أوروبا مختلف عن الصين أو السعودية، على الرغم من أن هناك لاعبين في أوروبا لا يلعبون ثلث ما يلعبه اللاعب الموجود في السعودية، وإذا تم التوقيع مع اللاعب في أحد أندية الدوري السعودي فهذا لأنه يتمتع بالجدارة، وليس لأنه لاعب لطيف.

وتابع: لم انتقل إلى النصر من أجل المال، هناك العديد من اللاعبين والأصدقاء الذين لعبوا في الصين وتم استدعاؤهم إلى المنتخب مثل باولينيو وريناتو أغوستو.