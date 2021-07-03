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مشاريبوف ينضم إلى معسكر النصر في بلغاريا

مشاريبوف
اللاعب الأوزبكي انتقل إلى النصر في يناير الماضي

مشاريبوف ينضم إلى معسكر النصر في بلغاريا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن نادي النصر السعودي، يوم السبت، تواجد الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في صفوفه الموسم المقبل، إذ نشر النادي خبراً على "تويتر" يشير فيه إلى انضمام اللاعب إلى معسكر الفريق المزمع إقامته في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتعاقد النصر مع ماشاريبوف (27 عاماً) في يناير الماضي، إلا أنه فشل في تسجيله في قائمته؛ بسبب حرمانه من التعاقدات لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية آنذاك، ليقرر إعارته إلى شباب الأهلي دبي، لمدة 6 أشهر.

وسيقوم اللاعب فور وصوله إلى السعودية باستخراج تأشيرة السفر إلى بلغاريا، للانضمام إلى بعثة النصر التي ستقيم معسكرا إعداديا هناك.

وتضم قائمة أجانب النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله، والثنائي البرازيلي بيتروس ماثيوس وأندرسون تاليسكا، والكاميروني فينسنت أبو بكر، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والأرجنتيني بيتي مارتينيز.

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