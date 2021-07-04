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الشارقة يوافق على انتقال كورونادو إلى اتحاد جدة

كورونادو
اللاعب البرازيلي انتقل إلى الفريق الإماراتي صيف 2018

الشارقة يوافق على انتقال كورونادو إلى اتحاد جدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

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منحت إدارة الشارقة الإماراتي موافقتها المبدئية على انتقال صانع الألعاب إيغور كورونادو إلى اتحاد جدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فيما سيدرس اللاعب البرازيلي العرض لاتخاذ قراره بالموافقة من عدمها خلال الأيام المقبلة.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة نادي الشارقة وافقت بشكل مبدئي على العرض الذي تقدم به اتحاد جدة من أجل شراء عقد اللاعب، وأحالت الأمر برمته إلى اللاعب البرازيلي لاتخاذ قراره حيال العرض.

ووصل كورونادو إلى الإمارات يوم السبت قادما من عطلته الصيفية، وبحسب المصادر فإن إيغور (28 عاماً) سيجلس مع وكيل أعماله خلال الساعات المقبلة للنظر في أمر العرض الاتحادي، وكافة التفاصيل المتعلقة بالعرض المالي.

ويرتبط صانع الألعاب البرازيلي بعقد مع الشارقة حتى صيف 2023، وكان قد انتقل إلى الفريق الإماراتي في يوليو 2018 قادما من باليرمو الإيطالي، وفي أول مواسمه في الدوري الإماراتي حصل على جائزة أفضل محترف أجنبي، وقاد النادي إلى تحقيق لقب الدوري لأول مرة في تاريخه بعصر الاحتراف الموسم قبل الماضي.

وخاض كورونادو 25 مباراة مع الشارقة في دوري الخليج العربي الموسم الماضي، سجل خلالها 17 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.

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