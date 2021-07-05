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الأولمبي السعودي ينهي استعداداته لودية أوغندا الثانية

من التدريبات

الأولمبي السعودي ينهي استعداداته لودية أوغندا الثانية

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العربية.نت

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يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الاثنين مباراته التجريبية الثانية ضمن معسكره الإعدادي المقام في الرياض، والذي يأتي في إطار المرحلة الخامسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

ويواجه الأخضر منتخب أوغندا (فريق أول) في السابعة والربع مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأدى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لمران ترفيهي، أعقبه مناورة مصغّرة.

يُذكر أن المنتخب يأتي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، إلى جانب منتخبات البرازيل، ألمانيا، وساحل العاج.

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