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الاتحاد الآسيوي: مواجهة واحدة للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال

كأس بطولة دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي: مواجهة واحدة للأدوار الإقصائية في دوري الأبطال

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العربية.نت

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وافقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين على توصية لجنة المسابقات بإعادة جدولة جميع الأدوار الإقصائية لبطولتي كأس الاتحاد الآسيوي ودوري أبطال آسيا 2021 من الدور ربع النهائي فصاعداً، من مواجهتين ذهابا وإيابا إلى مواجهة واحدة.

وكشف بيان الاتحاد الآسيوي أن مباريات الأدوار الإقصائية ستقام بنظام التجمع في أماكن لم يتم تحديدها بعد فيما ستقام المباريات النهائية للبطولتين بشكل مؤكد في منطقة غرب آسيا.

وكانت أندية منطقة الغرب التي تأهلت هي الهلال الذي سيواجه الاستقلال الإيراني والنصر أمام تراكتور سازي واستقلول الطاجيكي في مواجهة بيرسبوليس بينما الشارقة الإماراتي سيلعب أمام مواطنه الوحدة.

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