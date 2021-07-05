رسمياً.. اتحاد جدة يعلن تعاقده مع كورونادو

أعلن نادي اتحاد جدة، اليوم، تعاقده رسميا مع صانع الألعاب البرازيلي إيغور كورونادو، قادما من صفوف الشارقة الإماراتي.

كما قال الشارقة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": بناء على رغبة اللاعب في خوض تحد جديد، وباتفاق جميع الأطراف على كافة التفاصيل، تمت الموافقة على العرض المقدم من نادي الاتحاد السعودي بشأن شراء عقد كورونادو، ونتمنى له التوفيق في مسيرته المقبلة.

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وبدأ صاحب الـ "28 عاما" مسيرته الاحترافية في 2011 مع فلوريانا المالطي، ثم انتقل إلى تراباني الإيطالي، ومنه وصل إلى باليرمو، قبل أن يتعاقد معه الشارقة صيف 2018، الذي حقق معه نجاحات عديدة أبرزها الفوز بلقب الدوري الإماراتي للمرة الأولى في عهد الفريق بدوري المحترفين.