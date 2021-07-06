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إعلان قائمة المنتخب السعودي النهائية لأولمبياد طوكيو

قبل مواجهة أوغندا

إعلان قائمة المنتخب السعودي النهائية لأولمبياد طوكيو

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العربية.نت

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أعلن المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يوم الثلاثاء القائمة النهائية للاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تبدأ منافساتها أواخر الشهر الحالي.

وضمت القائمة أمين بخاري ومحمد الربيعي وزيد البواردي في حراسة المرمى، وفي الدفاع كلا من سعود عبدالحميد وحمد اليامي وخليفة الدوسري وعبدالإله العمري وعبدالباسط هندي وعبدالله حسون وياسر الشهراني.

وفي خط الوسط، اختير سلمان الفرج وناصر العمران وعلي الحسن ومختار علي وعبدالرحمن غريب وسامي النجعي وأيمن الخليف وتركي العمار، فيما شهد خط المقدمة استدعاء خالد الغنام وأيمن يحيى وسالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في أولمبياد طوكيو والتي تضم منتخبات البرازيل وألمانيا وساح العاج.

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