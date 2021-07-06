المنتخب السعودي يتوج بكأس العرب للشباب

توج المنتخب السعودي للشباب، يوم الثلاثاء، بكأس العرب تحت 20 عاما، عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره الجزائري بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتقدم "الأخضر" بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق مصعب الجوير، قبل أن يضيع لاعبه عبدالله هادي ركلة جزاء في الدقيقة 18، وفي الشوط الثاني "د. 53" أحرز عادل بوليينة التعادل للجزائر، لكن محمد سليمان بكر تمكن من خطف هدف الفوز للسعودية في الدقيقة 77.

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وكان المنتخب السعودي قد حصل على المركز الثاني في دور المجموعات، ثم كسب السنغال في ربع النهائي عبر ركلات الترجيح، وفي نصف النهائي تأهل بالفوز على مصر مستضيفة البطولة.