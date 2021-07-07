عبدالعزيز الفيصل يستقبل بطل كأس العرب للشباب

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية يوم الأربعاء في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض بعثة المنتخب السعودي للشباب والمتوج بلقب النسخة السابعة من بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت "20" سنة والتي اختتمت مؤخراً بالعاصمة المصرية القاهرة.

وهنأ وزير الرياضة لاعبي الأخضر الشاب بمناسبة حصولهم على هذا الإنجاز العربي المميز الذي يضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخبات الوطنية مشيداً بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها الأبطال في هذه البطولة مع زملائهم في المنتخبات العربية الشقيقة والتي اتسمت بالندية والروح الرياضية العالية.