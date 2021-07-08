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نجم السويد ينضم إلى الاتفاق

المهاجم السويدي روبن كوايسون

نجم السويد ينضم إلى الاتفاق

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العربية. نت

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نجحت إدارة نادي الاتفاق برئاسة خالد الدبل في إبرام صفقة شراء عقد المهاجم السويدي روبن كوايسون ليعزز من خط الهجوم بعقد يمتد حتى 2024.

وبدأ كوايسون مواليد 1993 مسيرته الاحترافية مع فريق ايك السويدي عام 2011 حيث لعب له 4 مواسم تخللتها فترة إعارة إلى فريق فاسبي يونايتد السويدي، قبل الانتقال إلى باليرمو الإيطالي من 2014 إلى 2017، وبعدها استكمل نجوميته في الدوري الألماني، إذ أضحى الهداف التاريخي لنادي ماينز، حيث سجل خلال الـ4 مواسم 34 هدفا من 130 مباراة وصنع 12 هدفاً.

كما يعتبر كوايسون من أهم الأوراق المهمة في خارطة المنتخب السويدي الأول، حيث لعب 30 مباراة سجل خلالها 9 أهداف، وكانت آخر مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2020.

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