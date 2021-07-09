إصابة لاعب النصر بفيروس كورونا

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، عن إصابة سلطان الغنام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بفيروس كورونا.

وقال النصر في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أثبتت المسحة الطبية التي أجريت لبعثة الفريق، يوم الخميس، إصابة سلطان الغنام بفيروس كورونا.

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وأضاف البيان: سيلتحق اللاعب بمعسكر الفريق في بلغاريا فور شفائه.

وكان المدرب البرازيلي مانو قد وصل إلى بلغاريا قبل عدة أيام من أجل التحضير لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد، كما توافد إلى المعسكر الخارجي كلا من المحترف البرازيلي بيتروس إضافة إلى الكاميروني فينسنت أبوبكر.