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الأولمبي السعودي يتعادل مع رومانيا ودياً

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الأولمبي السعودي يتعادل مع رومانيا ودياً

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العربية.نت

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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً مع مضيفه منتخب رومانيا بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب موغوسوايا، في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وافتتح منتخب رومانيا التسجيل في الدقيقة 16، في حين أحرز اللاعب سالم الدوسري هدف التعادل في الدقيقة 33 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: محمد الربيعي في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، أيمن الخليف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان.

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