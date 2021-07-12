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الأهلي يتعاقد مع براداريتش موسمين

من أهدافه الموسم الماضي

الأهلي يتعاقد مع براداريتش موسمين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن نادي أهلي جدة يوم الاثنين تعاقده مع الكرواتي فيليب براداريتش لمدة موسمين قادما من نادي كالياري الإيطالي بعد انتهائ إعارته الموسم الماضي مع نادي العين.

ولعب براداريتش معارا الموسم الماضي مع نادي العين 25 مباراة سجل خلالهم هدفا واحدا وصنع 5 أهداف، فيما تعد أبرز الأندية التي سبق له اللعب لها هي كالياري الإيطالي وسلتا فيغو الإسباني وهايدوك سبليت الكرواتي بالإضافة إلى خوضه 6 مباريات مع المنتخب الأول منها واحدة في كأس العالم 2018.

ويعد براداريتش ثاني الصفقات الأجنبية للنادي الغربي بعد تعاقده في وقت سابق مع المدافع البرازيلي دانكلر بيريرا من نادي سيريزو أوساكا الياباني.

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