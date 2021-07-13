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الأولمبي السعودي يختتم استعداداته للأولمبياد بالتعادل مع رومانيا

سالم الدوسري المنتخب الأولمبي السعودي رومانيا
سالم الدوسري وسط لاعبين من لاعبي منتخب رومانيا

الأولمبي السعودي يختتم استعداداته للأولمبياد بالتعادل مع رومانيا

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العربية.نت

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تعادل المنتخب السعودي الأولمبي مع نظيره الروماني يوم الثلاثاء دون أهداف في ختام استعداداته لخوض مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 الذي سيقام في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأجرى سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي 8 تبديلات على القائمة الأساسية التي شهدت تواجد سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهري الثلاثي المستدعى إلى القائمة فوق السن المحددة.

وكان المنتخب السعودي قد تعادل مع رومانيا في الودية الأولى بهدف لمثله.

ووقع المنتخب السعودي الأولمبي إلى جانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج في المجموعة الرابعة.

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