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المنتخب السعودي الأول يشارك في بطولة العرب

المنتخب السعودي
بطولة العرب ستقام أواخر العام الجاري

المنتخب السعودي الأول يشارك في بطولة العرب

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العربية.نت

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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة العرب التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، كما فتح سقف الاستعانة بالحكام الأجانب للأندية الراغبة بذلك في الموسم الجديد.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء اعتماد مشاركة المنتخب الأول في بطولة العرب بناء على تقرير المدرب رفعه المدرب هيرفي رينارد، أما بالنسبة للحكام الأجانب فسمح للأندية الاستعانة بهم دون تحديد سقف معين، على أن تتكفل الأخيرة بكافة التبعات المالية، واستيفاء كافة الإجراءات الإدارية قبل 16 يوماً من موعد المباراة بغض النظر عن مكان إقامتها

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