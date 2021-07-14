وزير الرياضة يناقش استعدادات أندية دوري المحترفين

اجتمع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة في السعودية مع رؤساء أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء لمناقشة استعدادات الموسم المقبل واستراتيجية دعم الأندية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الرياضة فإن الوزير ناقش استعدادات الأندية للموسم المقبل بالإضافة إلى استراتيجية دعم الأندية والكفاءة المالية وتطوير مبادرة الحوكمة، المتضمنة عدداً من التحديثات التي تم إجراؤها، لتصبح الأندية أكثر استدامة إدارياً ومالياً.

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وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل في حديثه مع رؤساء الأندية على أهمية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالأندية الرياضية، والتعامل معها بمنظور أوسع وأشمل، مع استحداث سياسة ملكية فكرية لكل نادٍ، بالإضافة إلى مواصلة الاهتمام بالألعاب المختلفة وتطويرها، للوصول إلى بيئة رياضية مميزة تسهم في نمو القطاع الرياضي.