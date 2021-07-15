.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأولمبي السعودي يختتم معسكر رومانيا ويغادر إلى طوكيو

من التدريبات

الأولمبي السعودي يختتم معسكر رومانيا ويغادر إلى طوكيو

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الخميس معسكره الإعدادي في رومانيا، والذي جاء في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتغادر بعثة المنتخب مساء يوم الخميس، عبر صالة الطيران الخاص بمطار بوخارست، إلى العاصمة اليابانية طوكيو تحضيرًا لبدء منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

يُذكر أن المنتخب يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة عصير البصل.. مذاقه لا يحتمل لكن فوائده الصحية عديدة
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
الأكثر قراءة
جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن! جديد دلال عبد العزيز.. تستطيع التنفس بدون أكسجين ولكن!
قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار قصته هزت مصر.. هاني رمزي يبحث عن صاحب واقعة القطار
أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق أسعار السجائر الجديدة في مصر بعد زيادتها.. وهذا موعد التطبيق
قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط قرى إيطالية تدفع لك 33 ألف دولار للإقامة فيها.. بشروط
"ذبحت ابني ودفنته وأفطرت معي".. جريمة بشعة في مصر
"الفن باطل".. حلا شيحة تهاجم تامر حسني وتتبرأ من الفن!
قبل أن تذهب
بعد فاجعة مستشفى ذي قار.. تظاهرات غاضبة في العراق
بعد فاجعة مستشفى ذي قار.. تظاهرات غاضبة في العراق
اكتشف المزيد