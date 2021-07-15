الأولمبي السعودي يختتم معسكر رومانيا ويغادر إلى طوكيو

اختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يوم الخميس معسكره الإعدادي في رومانيا، والذي جاء في إطار المرحلة السادسة من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وتغادر بعثة المنتخب مساء يوم الخميس، عبر صالة الطيران الخاص بمطار بوخارست، إلى العاصمة اليابانية طوكيو تحضيرًا لبدء منافسات كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

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يُذكر أن المنتخب يحلّ في المجموعة "الرابعة" ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو، إلى جانب منتخبات ساحل العاج، ألمانيا، والبرازيل، حيث سيفتتح الأخضر مشواره بمواجهة منتخب ساحل العاج يوم 22 يوليو الجاري، ثم يلتقي بمنتخب ألمانيا يوم 25 من الشهر ذاته، قبل أن يلتقي البرازيل يوم 28 يوليو.