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الاتحاد يعلن إقامة معسكره في النمسا

مواجهة سابقة للفريق الغربي

الاتحاد يعلن إقامة معسكره في النمسا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الخميس إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل 2021 - 2022.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية في "تويتر" بيانا يوضح تفاصيل المعسكر، إذ سيبدأ في الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل في مدينة ليبون النمساوية. وكان معسكر الفريق المقرر إقامته سابق في الإمارات قد ألغي بسبب الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مؤخرا.

وكان اghتحاد قد أبرم صفقة واحدة في الصيف الحالي وهي التعاقد مع البرازيلي إيغور كورونادو قادما من الشارقة الإماراتي.

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