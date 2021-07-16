الاتحاد يعلن إقامة معسكره في النمسا

أعلن نادي اتحاد جدة يوم الخميس إقامة معسكر الفريق الإعدادي في مدينة ليبون النمساوية تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل 2021 - 2022.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية في "تويتر" بيانا يوضح تفاصيل المعسكر، إذ سيبدأ في الحادي والعشرين من شهر يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل في مدينة ليبون النمساوية. وكان معسكر الفريق المقرر إقامته سابق في الإمارات قد ألغي بسبب الإجراءات الاحترازية المعلن عنها مؤخرا.

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وكان اghتحاد قد أبرم صفقة واحدة في الصيف الحالي وهي التعاقد مع البرازيلي إيغور كورونادو قادما من الشارقة الإماراتي.