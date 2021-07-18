أكتوبر يحتضن قمتي الرياض وجدة

أصدرت لجنة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول الدور الأول من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والذي ينطلق يوم 11 من الشهر المقبل، وينتهي في الأول من يناير 2022.

وسيستضيف النصر اتحاد جدة يوم 18 سبتمبر 2021 ضمن مباريات الجولة الخامسة، وفي المرحلة السادسة يوم 23 من الشهر ذاته يلتقي الشباب مع الهلال.

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وسيكون الأول من أكتوبر موعداً لمباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي ضمن الجولة السابعة، وفي الجولة الثامنة وتحديداً يوم 7 أكتوبر يلتقي الهلال والنصر على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

ويستضيف اتحاد جدة الشباب يوم 22 أكتوبر ضمن مباريات الجولة التاسعة، وفي 29 أكتوبر يلتقي أهلي جدة مع الهلال على ملعب الأول.

ويلتقي الشباب مع النصر يوم 15 نوفمبر على ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن الجولة 11، وفي المرحلة التي تليها يستضيف الهلال اتحاد جدة على ستاد الملك فهد الدولي يوم 21 نوفمبر.

ويرحل النصر إلى جدة يوم 26 نوفمبر لملاقاة الأهلي ضمن مباريات الجولة 13 من المسابقة، وفي الجولة الأخيرة من الدور الأول يستضيف الأهلي الشباب.













