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الاتحاد يتعاقد مع حارس المنتخب السعودي للشباب

من الإعلان عن الصفقة

الاتحاد يتعاقد مع حارس المنتخب السعودي للشباب

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العربية.نت

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أعلن نادي اتحاد جدة يوم الأحد تعاقده مع أسامة المرمش حارس مرمى المنتخب السعودي للشباب ونادي التعاون السابق لأربعة أعوام حتى 2025.

وتألق المرمش في بطولة كأس العرب للشباب الأخيرة التي أقيمت في مصر عندما تصدى لثلاث ترجيحات أمام السنغال في ربع نهائي المسابقة التي توج بها المنتخب السعودي، كما فاز بجائزة أفضل حارس.

ويستعد الاتحاد للموسم المقبل بإقامة معسكر في ليبون النمساوية قبل العودة إلى منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ونهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال وكأس الملك.

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