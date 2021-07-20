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الهلال يواجه الاستقلال في دبي.. والنصر يتجه إلى الدوحة

الهلال فييتو أجمك
من مباراة الهلال وأجمك الأوزبكي في دور المجموعات

الهلال يواجه الاستقلال في دبي.. والنصر يتجه إلى الدوحة

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العربية.نت

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حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء ملعبي نادي الوصل في دبي وجاسم بن حمد في الدوحة لإقامة مباراتي الهلال والنصر السعوديين أمام استقلال طهران وتراكتور الإيرانيين منتصف سبتمبر المقبل ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ووضع الاتحاد القاري يوم الثلاثاء جدول مباريات ثمن النهائي وأماكن إقامتها، إذ سيكون ملعب نادي الوصل الإماراتي يوم 13 سبتمبر مقراً لإقامة مباراة الهلال السعودي أمام استقلال طهران، بينما سيتجه جاره النصر إلى الدوحة وتحديداً إلى ملعب جاسم بن حمد لملاقاة تراكتور الإيراني.

ويقام دور ثمن النهائي من النسخة الحالية من مباراة واحدة.

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