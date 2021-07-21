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الاتحاد الآسيوي يؤجل إعلان مستضيف كأس آسيا 2027

كأس البطولة القارية

الاتحاد الآسيوي يؤجل إعلان مستضيف كأس آسيا 2027

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العربية.نت

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قرر المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء مراجعة موعد إعلان البلد المستضيف لبطولة كأس آسيا 2027.

بسبب تحديات وطبيعة وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" المستمرة، لاحظ المكتب التنفيذي إجراءات السفر المشددة في تنظيم زيارات الملاعب التفقدية للدول المتنافسة على الاستضافة ما يمثل جزءا هاما في اختيار البلد المضيف، لذلك تم الاتفاق على إقامة موعد الإعلان في عام 2022 بدلا من الموعد السابق في 27 نوفمبر 2021.

وتتنافس أربع دول على استضافة كأس آسيا 2027 وهي السعودية وقطر والهند إيران.

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